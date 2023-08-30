國民黨總統參選人侯友宜拋出政見，80歲以上長者不須經巴氏量表評估，即可聘僱外籍看護。衛福部長薛瑞元今天表示，並非每個80歲以上長者都需要一對一的近身照顧，移工政策是勞動部的範疇，長照則屬於衛福部主管，雙方將持續協調。

薛瑞元今天出席「行政院生技產業策略諮議委員會議閉幕式」受訪表示，80歲以上並非每個人都需要一對一的近身照顧，如果80歲以上不用巴氏量表就能聘僱外籍看護，代表民眾可以自由選擇是否聘僱，就不一定要考慮長輩是否失能，而是讓外籍看護可以直接進來，對於國內勞工會有什麼樣的影響，原則上屬於移工政策的範疇，而非照護問題。

薛瑞元指出，衛福部可以協助勞動部、提供意見，例如國內80歲以上有照顧需求的比例是多少？是否有取代巴氏量表評估照顧需求的方式？將持續和勞動部協調，雙方溝通會越講越清楚；針對80歲以下仍有照顧需要的，聘僱手續是否可以再簡化，衛福部都可以提供意見，這是兩個部會要去合作的。