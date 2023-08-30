花蓮警察局局長呂世明為感謝同仁破案辛勞，昨（29日）到花蓮分局頒發破案茶，嘉許花蓮分局偵查隊及中正派出所在近期成功破獲一起詐欺案件，並當場逮捕詐欺車手。

日前中正派出所接獲民眾報案，指稱遭遇投資平台詐欺，已先後匯款及面交支付新台幣約200萬元，詐騙集團食髓知味，竟要求再支付新臺幣約100萬元才能取回本金，這才驚覺遭到詐騙。

警方接獲報案後，花蓮分局立即組成專案小組，由偵查隊及中正派出所聯手積極調查，成功將詐欺車手逮捕歸案，並持續向上溯源追查幕後黑手。

此外，花蓮分局中華派出所警員李晨甯長期對於查緝毒品案件有卓越的執勤成效，局長呂世明對於認真維護治安的優秀同仁表示高度讚揚，並在頒發破案茶時對參與查緝詐欺車手行動及打擊毒品犯罪的同仁予以肯定和嘉許，並表示警方未來將持續努力，確保社會治安和市民的安全。

花蓮分局長陳文彬表示:警察的使命在於保障社會治安及打擊犯罪，在此呼籲鄉親應多加保持警覺、遠離詐騙，切勿輕信陌生人的高回報投資，避免成為遭詐騙的受害者；同時，請民眾務必遠離毒品，以保護自己和家人的安全與幸福。