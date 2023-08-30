國民黨總統參選人、新北市長侯友宜帶職參選惹議，綠白議員向市府索討侯請假紀錄。民眾黨新北市議員陳世軒認為前台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜的請假紀錄都公開透明，人事處卻以涉及個資為由拒絕提供，怒嗆，「藍營在喊藍白合，合個屁」。新北市副市長朱惕之則回應，侯請假都有依照規定辦理。

新北市議會今臨時會最後一天，陳世軒再度對新北市長侯友宜的請假紀錄開轟。他表示，市府於29日回覆的公文中以《檔案法》為由拒絕提供，認為侯友宜的請假紀錄，應為受到議會監督的事項，怒嗆人事處隨便拿條法規就想矇混過關。

陳世軒表示，24日開會時已經要求人事處提供侯5月17日至8月24日的請假紀錄，並獲得主席裁示。他說，28日人事處卻以上級沒有批准為由，未提供侯請假紀錄，不過後來副市長劉和然答應隔天提供侯請假紀錄。

陳世軒說，他在29日收到市府發出的公文，但回覆卻以《檔案法》第18條第5款，認為侯差勤紀錄是「有關人事及薪資資料者」為由，拒不提供。他怒指，法條並沒有包含市長的差勤紀錄，國發會也曾解釋過，本款並不包含市長出缺勤紀錄。

對此，朱惕之表示，侯請假都有按照相關法規辦理。人事處長林正壹也回應，除了《檔案法》以外，《個人資料保護法》及《政府資訊公開法》也保護侯請假紀錄不公開。

陳世軒打臉人事處指出，《檔案法》立法目的提到「以免各機關無故拒絕，損及人民利益」，市長請假紀錄應受到議會監督，且《個人資料保護法》及《政府資訊公開法》所保護的資料，也都不包含市長請假紀錄。

陳世軒提出法務部解釋說，為落實民意監督，民意機關要求提供差勤紀錄，屬「為增進公共利益之必要」，不違反法律規定。他認為，人事處不應該隨便搬出一條法規，想矇騙議會，把《檔案法》當成遮羞布。

陳世軒表示，韓國瑜及柯文哲的請假紀錄，過去也都曾被公開出來，為什麼市府卻遲遲不敢提供侯的請假紀錄，更怒嗆，「藍營在喊藍白合，合個屁」。

民進黨議員李宇翔也表示，議會要求的並不是侯請假之事由，而是請假紀錄，實在不了解為什麼市府不能對侯請假紀錄提出說明。同黨籍議員顏蔚慈也指出，市府不應該以不正確的法規解釋，來迴避經議會主裁示過的事項。