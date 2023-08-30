台灣觀光局率領觀光業相關協會、旅行社、飯店及伴手禮業者共17個單位一行29人日前抵達雅加達。昨天和今天分別在雅加達及棉蘭辦理台灣觀光推廣會。9月1日至3日則將參加在雅加達舉行的Kompas旅展。

觀光局今天發布新聞稿指出，印尼KOMPAS旅展由印尼最大媒體集團「KOMPAS」（羅盤）籌劃，於9月1日至3日在雅加達Indonesia Convention Exhibition（ICE BSD）舉辦。

台灣館以珍珠奶茶為主軸，結合台北101夜景、野柳女王頭、日月潭、阿里山、太魯閣等景色，讓印尼民眾藉由展館認識台灣，現場拍照打卡彷彿置身於台灣。

另外，台灣館還安排台灣各界冠軍表演活動，展現台灣多元文化及民俗風情精彩的表演及體驗活動，像是榮獲世界啦啦隊冠軍「台灣代表隊」，以精湛技巧將台灣的熱情傳達給印尼民眾；元宵節摺紙燈籠發明者「洪新富老師」則帶來首創的台灣立體書DIY。

新聞稿指出，旅展現場還會有東南亞民眾心目中第一品牌「KOI」珍珠奶茶體驗及試喝，以及「維格餅家」綠豆糕DIY活動等，並邀請超過50萬人次訂閱、Influence ASIA 2017（印尼最佳美食網紅）及RCTI Socmed Awards 2016（印尼RCTI電視台最佳部落客） Marius與Julia夫妻分享旅台心得，為台灣安心旅遊環境代言。

參加旅展前，觀光局於雅加達及棉蘭辦理B2B台灣觀光推廣會，邀請印尼出境旅遊業者參加，並安排台、印雙方業者商業洽談，加強雙方業界交流，提高未來合作機會。

據觀光局統計，2023年1至6月印尼來台旅客人數達9萬5820人次，已恢復至疫情前2019年同期的9成水準。

台灣觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，本次組團以「加速擴大吸引國際觀光客方案」為活動重點，宣傳自由行旅客到台灣有機會抽獎獲得新台幣5000元消費金；並獎助國外組團社和國內地接社團客部分，提供新台幣5000至2萬元不等，鼓勵台印雙方業者安排遊客至台灣旅行。

觀光局指出，印尼是全世界最大的穆斯林國家，為吸引更多穆斯林朋友體驗台灣之美，本次亦邀請中國回教協會穆斯林專家介紹台灣最新穆斯林旅遊資源，並由觀光局吉隆坡辦事處、參山風景區管理處、雅加達台灣貿易中心等以不同角度介紹台灣之美及各項補助措施，讓業者了解台灣穆斯林友善旅遊環境，提供販售遊程的宣傳利器，向穆斯林朋友展現如何在台灣玩得開心、住得放心、吃得安心。