為擴大集團營運動能，並搶攻年產值400億元火鍋商機，連鎖餐飲集團揚秦國際（2755）除旗下「麥味登」早午餐、「炸雞大獅」連鎖炸雞與「Real臻」連鎖烘焙持續拓點，並新創「涮金鍋」火鍋品牌，正式跨足火鍋市場，首店預計10月插旗桃園並於10月開幕，2024年開放盟，布局六都發展連鎖。

揚秦總經理林麗玲表示，揚秦集團未來營運策略將以「全球布局、數位韌性、綠色轉型、共榮共好」為方向，旗下早午餐品牌「麥味登」將於2024年推出全新店型，主推「健康餐飲、數位生活」，並持續朝向千店邁進。「炸雞大獅」擴大布局海內外，東協區域穩定發展外，美國第一間店也將會於2024年第二季於洛杉磯開出。

台灣火鍋市場年產值逾400億元，同時餐飲連鎖店逾4成為火鍋業，整體店數也持續增長。林麗玲表示，揚秦於疫情前即著手規劃跨足火鍋產業，10月推出全新品牌「涮金鍋」， 將挾關係企業超秦肉品立足市場逾30年的雞肉屠宰與加工的厚實資源，以國產生鮮雞隻熬煮出「黃金雞湯」為基礎湯底，引進產地直送可溯源的新鮮蔬菜，火鍋肉片則採用原塊肉切片，絕不使用重組肉或注脂肉，以健康「真食材」打造原湯原味的品牌獨特性。

林麗玲說，揚秦國際企業以「國民經濟美食」為品牌發展標的，新品牌「涮金鍋」鎖定中平價位，平均客單價450元。

為朝企業永續目標邁進，揚秦已於2023年完成2022年度溫室氣體盤查，旗下品牌麥味登更取得「環保餐廳」認證，2022年度年度永續報告書更通過BSI英國標準協會AA1000認證。截至上半年度為止，旗下品牌「麥味登」總店數827家，「炸雞大獅」海內外店數100家，「REAL 真．Cafe'．Bread」店數5家。

疫後餐飲市場全面復甦，揚秦上半年合併營收為10.21億元，年增13.98％，稅後純益0.63億元，年增2.53％，每股純益（EPS）為2.08元。營收、毛利、稅後淨利及追溯後每股盈餘等重要財務指標均創同期歷史新高。展望下半年，逐漸進入產業旺季，又有火鍋新品牌加入，將為揚秦持續灌注營運動能，營收表現值得期待。揚秦股利配發政策則以不低於獲利的八成進行發放為目標。