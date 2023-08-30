李玟生前遭《中國好聲音》霸淩風波鬧得沸沸揚揚，曾被封為「第一古典美女」的大陸女星孫菲菲看了也相當有感，並以長文公開13年前在劇組遭受暴力事件，直言「是該把這些無良的從業者趕出娛樂圈的時候了」。

孫菲菲透露，2010年她接演《血色戀情》時，在劇組遭受到暴力，而導演張漢傑策畫了整起事件，某天戲快拍完時，導演侄子突走來她旁邊，問是否說過他不是個東西，正當孫菲菲納悶說沒有時，對方就吐一口痰到她臉上，接著遭重重一拳打在臉上。

當時打她的除了楊兆華（張漢傑的侄子），還有姚遠（製片方的人），因為身單力薄，孫菲菲被打到爬不起來，肚子也被踢了一腳，而她的助理本想打電話報警，卻被燈光組的人搶走手機，並用軍大衣蒙住助理的頭，「三個大漢並排坐到一個八十來斤的小姑娘身上」。

因為事件被媒體報導，所以才立案調查，無奈立案也沒展開調查，因此孫菲菲只好親自去蒐證，沒想到聯繫目擊證人後，每個都說「我不知道」，原來是製片人一個個打電話威脅他們。

孫菲菲只好透過關係協助調查，但案件卻被認定為個人衝突，不過至少打人是事實，有證據劇組不能不承認，沒想到劇組卻放話她耍大牌、不講理，打人是因為忍不住。

她更踢爆製片人是遼寧台某部門的主管，因此不過戲拍多爛，電視台都會接受，加上有鳳城市政府的參與，去告狀也沒人會理，最後就不了了之，但她認為「老天也有公道，不是不報，只是時候未到」。

之後她從新聞得知，鳳城市委書記攜款2億潛逃，現在已自首，遼寧台台長史聯文也是電視劇出品人，因為涉及數項罪名被判無期徒刑，褫奪公權終身，不過導演張漢杰和姚遠依然逍遙法外，她也感嘆「有時候並不是壞人多麽可怕，而是職能部門不作為才會讓罪惡瘋長。」