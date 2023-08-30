揚秦目前旗下共有3個品牌，截至8月初，早午餐品牌「麥味登」全台827家，台式炸雞品牌「炸雞大獅」海內外100家，包括台灣78家、印尼14家、馬來西亞7家及加拿大1家，烘焙品牌「REAL真．Cafe．Bread」全台則有5家。

揚秦2023年上半年合併營收10.21億元、年增13.98％，稅後淨利0.62億元、年增2.53％，雙創同期新高，每股盈餘2.08元。7月自結合併營收創1.9億元新高，月增5.81％、年增達18.74％，前7月合併營收12.12億元，年增達14.67％，續創同期新高。

林麗玲指出，揚秦上半年營運成長，除了受惠於疫情影響式微，整體餐飲內需復甦更帶動旗下品牌營收提升。展望下半年，隨著餐飲旺季到來，加上跨足火鍋市場的新品牌「涮金鍋」加入，將為營運持續挹注動能，營收表現值得期待。

林麗玲說明，台灣火鍋市場年產值高達400億元，且餐飲連鎖店逾4成、店數持續成長，揚秦在疫前即規畫進軍火鍋市場。由於關係企業超秦肉品擁有逾30年的雞肉屠宰與加工厚實資源，故選擇以國產生鮮雞隻熬煮的「黃金雞湯」為特色基礎湯底，打造原湯原味獨特性。

林麗玲表示，跨足火鍋市場的新品牌「涮金鍋」定位為中平價的和風涮涮鍋，以上班族和家庭客為主要客群，首間直營店將落腳桃園中路特區，預計9月底試營運、最慢10月開幕。在直營確定營運模式後，最快明年開放加盟，未來目標在六都均有據點。

林麗玲亦揭示揚秦將以「全球布局、數位韌性、綠色轉型、共榮共好」4大方向策略布局。其中，「麥味登」上半年既有門市同店營收成長達14％，將主推健康餐飲、數位生活，明年將推出新店型，「REAL真．Cafe．Bread」則結合飲品提供複合咖啡店型態，於明年開放加盟。

而「炸雞大獅」將擴大布局海內外，除了東協區域穩定發展，將攜手雅茗-KY(2726)進軍美國市場，首店預計明年第二季於洛杉磯開出前店後廠形式的首家直營店，下半年再開1家， 於2025年開放加盟拓展，目標5年內達60～70家。

林麗玲表示，去年「麥味登」及「炸雞大獅」分別新展112家及28家，今明2年店目標均不低於去年，其中「麥味登」每年同店營收目標均成長達10％。隨著明年進入全新店型期，只要直營店模式測試完成，就會開放加盟大舉複製，以達經濟規模。