8月30日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，據報導，臉書母公司Meta29日稱，他們清除了數以千計的臉書帳號，這些帳號被認為在以隱秘方式助力中國並批評西方。發言人對此有何回應？

汪文斌表示，一些人員和機構頻頻通過社交媒體平台對中國發起造謠運動，散布大量針對中國的虛假訊息。汪文斌呼籲，希望有關公司秉持客觀公正原則，避免雙重標準，真正甄別出什麼是謊言謠言，什麼是事實真相，切實清除涉華虛假訊息。