華山基金會後龍天使站30日舉辦「十三周年感恩茶會」。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基金會苗栗縣後龍天使站，累積服務超過260位弱勢孤老，為感謝在地善士及義工支持，30日上午於後龍天使站舉辦「十三周年感恩茶會」，邀請後龍地區的長輩、後龍鎮公所、後龍百姓公等在地善士團體共襄盛舉，歡慶後龍站13歲生日快樂。

70歲未婚獨居的李阿公，年輕時因車禍傷及腦部，自此行動不便鮮少外出，同住胞弟不幸於去年因病離世，阿公終日鬱鬱寡歡，華山透過每月關懷訪視及物資協助，陪伴阿公走出傷痛。30日的慶生活動特別邀請李阿公及10位老寶貝相聚一堂，由森杰幼兒園小朋演出勁歌熱舞，熱鬧開場。

華山後龍站特別邀請經絡按摩專家陳莉蓮，到場指導長輩手作艾草按摩槌，艾草味苦、性溫屬常見的中藥植物，特殊的香氣有助於驅蚊、活化經絡，提升防禦力。後龍百姓公師父現場也帶領大家一起點燈祈福，祈佑今年健康平安。

華山後龍站守護在地孤老，需要各界一同響應，因為有您，孤老才能得到關懷祝福。華山基金會苗栗區縣站長杜靜容表示，華山基金會全力投入失能、失依、失智等3失老人免費到宅服務，後龍天使站目前服務81位孤老長者，近期邀請鄉親支持「點亮愛祝福」活動，只要捐款華山基金會600元，苗栗市玉清宮便會為孤老或指定親人方式點一盞燈齊心守護。