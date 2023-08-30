遭商業周刊小編發文暗酸 侯友宜：要求鄭重道歉 @ChinaTimes ​

針對商業周刊臉書粉專貼出多張圖文，卻刻意忽略國民黨總統參選人侯友宜對相關政策的立場與談話，侯友宜競選辦公室對此感到非常憤怒與遺憾。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（30）日參訪北市大安火聖廟與里長座談時表示，「該報導刻意扭曲誤導候選人政見，這是社會大眾不能接受的」，引發討論。

對於商周小編作圖諷刺侯友宜沒有政見，侯友宜現場也表示，該報導刻意扭曲誤導候選人政見，這是社會大眾不能接受的，選辦已經正式發出聲明，要求鄭重道歉。

侯友宜競選辦公室表示，侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑。

對此，《商業周刊》30日也在臉書表示，29日傍晚的貼文，初心只是希望台灣在拚經濟的時候，也要顧永續，為此商周花了9個月的時間進行調查，想弄清楚為何台灣會出現晶圓山及手機河，「我們也希望每一個總統參選人，都要對這件事提出主張，讓所有人更明白，所有選舉支票的背後，我們要共同付出什麼樣的代價。」