桃園市長張善政30日主持市政會議，接受獲獎局處呈獻「2023全球卓越建設獎」金獎及「國家卓越建設獎」共19座獎項。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政30日主持市政會議，接受獲獎局處呈獻「2023全球卓越建設獎」金獎及「國家卓越建設獎」共19座獎項。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政30日主持市政會議，接受獲獎局處呈獻榮獲「2023全球卓越建設獎」金獎及「國家卓越建設獎」共19座獎項，張笑言是上任以來最多的獎項，強調市政建設不但要將納稅人的錢花在刀口上，更要做好工程品質，才是工程專業的表現，期許市府持續精進，讓更多獎項留在桃園。

張善政肯定獲獎局處發揮工程專業，他指出，市府團隊在市政建設上付出相當大的心力，不但將納稅人的錢花在刀口上，最重要的是把工程品質做好，這也是工程專業的表現。他強調目前桃園仍有許多工程仍在進行中，包括學校、市民活動中心及捷運工程等，期勉市府各局處持續精進工程品質，未來獲得更多獎項肯定。

獲獎局處呈獻卓越建設獎項，包括工務局「1895乙未保台紀念公園」，榮獲「2023全球國家卓越建設獎」公部門基礎建設／環境適意工程類金獎；此外，工務局、都發局、水務局、農業局及文化局共計9個單位，18件提案全數獲獎，包括2座卓越獎、1座特別獎、13座金質獎及2座優質獎。

其中新工處「國際原住民族文化創意產業園區」新建工程，榮獲「2023全球國家卓越建設獎」最佳規畫設計類卓越獎；大溪木藝生態博物館「大溪二期日式警察宿舍群」，也榮獲最佳環境文化類卓越獎。

桃園社會住宅共計榮獲五項獎座，為歷年最高，其中住宅發展處「桃園市中壢區一號基地新建公營住宅統包工程」，取得綠建築標章黃金級、智慧建築標章銅級、低碳標章、住居空間通用設計認證候選標章AA等級等多項認證，榮獲「2023全球國家卓越建設獎」最佳施工品質類特別獎。