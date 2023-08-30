雲林縣虎尾鎮「虎尾中元文化祭」，3公尺高的大士爺紙紮神像極具特色。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮「虎尾中元文化祭」全鎮設有7大普度區規模龐大，與「基隆中元祭」並稱「北基隆、南虎尾」，30日中元節當天，各式普度供品包括全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕等，還有「虎哩CHILL一夏」音樂晚會。9月2日至6日的「頭七虎尾回魂」恐怖驚悚密室逃脫，要讓民眾感受驚嚇指數破表氣氛。

虎尾中元文化祭歷史悠久，東、西、南、北、中、德興、福德7個普度區，規畫設計獨特普度供品，表達台灣民眾慈悲感恩傳統，每年吸引數以萬計民眾來訪，感受節慶熱鬧氣氛，今年縣府與虎尾鎮公所擴大辦理，加入「素還真」燈光秀、七夕情人節、密室逃脫等特色活動，是全台最具傳統與創新的中元節活動。

虎尾鎮長丁學忠表示，虎尾中元文化祭的系列活動融合舊傳統與新時尚，希望讓民眾看到不一樣中元普度，今年規畫一系列的活動，30日除了各普度區藝術展演節目外，虎尾圓環大型「素還真」金屬塑像前，還有「虎哩CHILL一夏」音樂晚會，結合布袋戲演出，讓大家感受布袋戲文化在新舊世代的演變。

丁學忠指出，虎尾鎮有高鐵站，是布袋戲的故鄉，鎮內有許多歷史古蹟打卡景點，觀光休閒產業持續發展中，中元節可說是指標性活動之一，因此每年都會求新求變，吸引全台民眾來虎尾吃、喝、玩、樂。

普度區北區金羅殿常務監事李清松說，虎尾普度保留傳統普度儀式，每年都有創新，結合3公尺高的大士爺紙紮神像、冰雕、水果雕、捏麵人等，老少咸宜，現場還有信眾捐贈的電視、腳踏車供大家抽獎，晚上有高空煙火秀、道士壇結合燈光效果，展現五光十色場景，讓中元節活動更貼近年輕人。