新生與F-5E戰鬥機合影。（白雲國小提供）

綠色學校新北市汐止白雲國小今（30日）開學日為迎接新生，配合校內特有的小火車及F-5E戰鬥機設計「飛機加火車-白雲歷險記」迎新活動，讓小一新生有個別具特色的體驗，來迎接上學的第一天。

迎新活動每位新生攜帶「仿真護照」進行闖關，其中有讓孩子搭乘校園小火車環繞學校建築，沿途由美國籍外師以英語進行地球村景點講解，強化雙語教學情境。搭完火車後，新生一起到F-5E戰鬥機的機翼下，由老師講解F-5E戰鬥機的歷史以及如何運到白雲來的過程，新生不但可以近距離看到退役戰機，也對戰機更加認識，最後每個人站在飛機下，手持護照與大型機票合影，紀念「幼兒園飛往白雲國小」的一刻。

小一新生搭上小火車，興奮說：「學校好像兒童樂園！」新生家長表示，學校很用心準備迎新活動，闖關活動讓孩子在趣味中認識學校，很感謝學校的規畫。

白雲國小校長洪國維表示，學校以F-5E戰機為意像發展校本課程，今日藉由護照闖關及火車遊校園活動，讓新生在上小學的第一天就有不同的學習體驗，希望他們未來都能以知識作為雙翼，勇敢飛翔！