氣象局說明颱風影響。（中時新聞網YouTube）

強颱蘇拉暴風圈目前仍壟罩恆春半島，預計今（30）日深夜到明日清晨解除陸上颱風警報，最快明日深夜解除海上颱風警報。由於外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局對屏東縣、花蓮縣、台東縣發布豪大雨特報，可能會炸到明天凌晨。