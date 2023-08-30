直播》蘇拉暴風圈掃恆春 3縣市雨彈炸到晚上 氣象局最新說明 17:322023/08/30 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇拉颱風暴風圈籠罩恆春半島。（翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局說明颱風影響。（中時新聞網YouTube） 訂閱影音： 中時新聞網 強颱蘇拉暴風圈目前仍壟罩恆春半島，預計今（30）日深夜到明日清晨解除陸上颱風警報，最快明日深夜解除海上颱風警報。由於外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局對屏東縣、花蓮縣、台東縣發布豪大雨特報，可能會炸到明天凌晨。 「海葵」明轉強颱 殺向沖繩！北台灣要警戒 蘇拉颱風外圍環流狂掃 3縣市豪大雨 一路炸到天黑 別再幻想颱風假！陸警解除時間曝 明8縣市風雨最猛 #蘇拉 #暴風圈 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇拉暴風圈明觸陸「3地灌雨」專家：海葵增強比預期快 15:002023/08/29 生活 別再幻想颱風假！陸警解除時間曝 明8縣市風雨最猛 14:022023/08/30 生活 強颱蘇拉雨彈來了！3縣市豪、大雨特報 這地最猛 10:022023/08/30 生活 強颱蘇拉進逼！ 明天影響最大 07:092023/08/30 生活 蘇拉轉強颱「再開眼」！陸警涵蓋屏東 3縣市大雨 03:512023/08/30 生活 「海葵」明轉強颱 殺向沖繩！北台灣要警戒 15:012023/08/30 生活 4縣市有望放颱風假！專家：蘇拉將以強颱之姿逼近 08:032023/08/29 生活 批817大雨水利設備故障 藍議員酸政府別再「落漆」 12:332023/08/30 生活 大眼蘇拉「暴風圈中午觸陸」氣象局增加警戒範圍 10:412023/08/30 生活 蘇拉颱風陸警發布 暴風圈逼近南台灣 屏東列入警戒區 17:272023/08/29 生活 蔣萬安隔海關心蘇拉動向 李四川：更需注意「這個颱風」 09:462023/08/30 生活 蘇拉颱風逼近！ 高雄山區撤離57人 第四作戰區升災害應變中心一級開設 16:572023/08/30 生活 蘇拉來勢洶洶 氣象局預估下午發布陸警 12:162023/08/29 生活 颱風蘇拉逼近 台東縣府、東管處推「這樣」觀浪最安全 15:452023/08/30 生活 蘇拉颱風17：30發陸警 晚起變天 1地雨量紫爆 15:202023/08/29 生活 蘇拉暴風圈侵襲率達84％ 這2天風雨最劇 半個台灣豪雨 07:382023/08/29 生活 蘇拉颱風外圍環流狂掃 3縣市豪大雨 一路炸到天黑 16:082023/08/30 生活 蘇拉成「超級颱風」 暴風圈今觸陸 2地雨最大 05:422023/08/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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