今年第9號颱風蘇拉的暴風圈已經接觸台灣本島陸地，屏東、恆春半島被列為陸上警戒區，明（31）日是蘇拉颱風感受最明顯時刻，許多民眾關心明日是否會受到颱風影響停班停課，《中時新聞網》帶您掌握最新資訊。

氣象局資訊顯示，中颱蘇拉今日下午位於鵝鑾鼻的南南西方約190公里的海面，朝西北西移動，七級風平均暴風半徑200公里，暴風圈已接觸台灣南端陸地，屏東、恆春半島被列為陸上颱風警報區域。

●基隆市 尚未宣布。

●台北市 尚未宣布。

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●屏東縣 尚未宣布。

●宜蘭縣 尚未宣布。

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●台東縣 明（31）日正常上班上課。

●澎湖縣 尚未宣布。

●連江縣 尚未宣布。

●金門縣 尚未宣布。

詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。