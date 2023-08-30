北海道蛋糕屋中秋禮盒12入雙月綜合禮盒 。（北海道蛋糕屋提供／吳娮翎台北傳真）

北海道蛋糕屋中秋禮盒12入采月禮盒。（北海道蛋糕屋提供／吳娮翎台北傳真）

北海道蛋糕屋中秋禮盒12入是最受歡迎的選購品項。（北海道蛋糕屋提供／吳娮翎台北傳真）

北海道蛋糕屋中秋禮盒9入饗月禮盒。（北海道蛋糕屋提供／吳娮翎台北傳真）

御頂集團旗下「北海道蛋糕屋」月餅，以「零碳月餅」為訴求，主攻低醣、減油月餅，搶攻業界大單，目前訂單已超過3000筆，獨家工法製作的蛋黃流芯系列「菠蘿烏豆沙蛋黃酥」及「菠蘿芋頭流芯酥」， 外酥芯軟多層次的口感，更是熱門送禮首選，獲得企業多筆訂單認證。

御頂集團烘焙事業部副理蘇毓晴表示，2015年創立的北海道蛋糕屋，堅持使用優質食材、融入日式職人手作精神，全心投入烘焙世界，選用北海道十勝四葉特選鮮乳打造招牌「生乳捲」，如雲朵般綿密的蛋糕體，絲滑順口的濃郁奶霜，帶來宛若置身北海道般的輕奢享受，業者嚴選北海道鮮乳，揉和在地元素、新鮮材料做出充滿溫度的麵包、甜點，是平凡日子裡溫暖的生活良伴，日本北海道牛乳聞名世界，香醇、香甜且純淨的乳源，為鮮乳界中的頂級標竿。

7年來，北海道蛋糕屋秉持著初心，運用天然食材製作各種麵包、甜點，伴隨街頭巷尾、親朋好友的日常生活、紀念節日，用心傳遞幸福的滋味，2022年「北海道蛋糕屋 HOKKAIDO KEKI」以2.0之姿進化登場，以優雅的蒂芙尼藍色調打造出清新、質感的空間氛圍，窗外陽光灑落，勾勒出輕鬆愜意的甜點時光，今年再以「零碳月餅」搶攻節慶市場，訴求食材減油、減糖，除了具備品牌精神迎向更幸福的生活體驗，更兼顧健康生活。

以「零碳月餅」問世後，收到許多大宗訂單支持，很多人想知道零碳月餅的口感，也會先來試吃，回購率很高，目前訂單超過3000盒，單筆最高盒數450盒，企業訂購踴躍，企業訂單包含銀行、證券公司、整形診所、生醫公司、會計師事務所、綠能科技支持，其中台灣美容醫學產業全國聯合會秘書長王雅欣更大力支持，業者表示，「循環經濟，也能從一盒月餅開始」。

蘇毓晴表示，在這次在品項設定上，兼顧各年齡層的喜愛品項，包括經典必吃的菠蘿烏豆沙蛋黃酥，還有年輕人喜愛的菠蘿芋頭流芯酥，其中菠蘿芋頭流芯酥共有4層口感更豐富，另有喜愛傳統餅的古早味綠豆小月餅跟古早味咖哩小月餅，一盒可以享有4種口味，一盒全家吃，適合家庭跟送禮，雖然品項可以客製化，目前綜合口味還是銷售居冠。

菠蘿烏豆沙蛋黃酥效期20天，其它都是10天，常溫吃最好吃，放冰箱效期較長，加上夏天熱產品容易變質，業者建議，可以將產品放陰涼處，或是冰起來，想吃再退冰，常溫退冰約20到30分鐘，或是採用加熱方式，微波爐或烤箱1分鐘即可食用，即日起至9月10日訂購滿3萬元，可享9折優惠，大宗採購月餅訂單至9月20日止。

御頂集團因應國際減碳議題，旗下「北海道蛋糕屋」推出首創「零碳中秋禮盒」，採用天然食材，甜而不膩，減醣配方兼顧健康，無論在食材挑選、烘培方式皆以低碳為概念，讓顧客在中秋送禮時也為環淨永續盡一份心。

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👉北海道官網：www.hokkaidokeki.com.tw