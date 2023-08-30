立委張廖萬堅舉辦「水湳轉運站高架銜接國道」協調會，地方民眾關切。(林欣儀攝)

去年9月動工的水湳轉運站預計115年完工，台中市府交通局雖強調已退縮1個車道供車輛專用，地方仍憂心未來每天上千輛國道客運進出，恐衝擊周邊交通，立法委員張廖萬堅30日舉辦協調會，允諾爭取中央經費，由市府進行「水湳轉運站高架銜接國道」可行性評估，盼明年6月前規畫出爐。

張廖萬堅表示，為緩解中清交流道周邊壅塞情況，他爭取國道1號高架銜接74快速道路工程將於明年5月通車，另國道4號豐潭段及銜接74號等工程近日也陸續完工，雖確實緩解中清交流道周邊壅塞問題，但地方憂心，水湳轉運站啟用後，每天約1300輛國道客運繞經此處，恐衝擊周邊道路交通。

為讓進出轉運站的國道客運車輛能直接銜接國道，市府6年前曾提出相關規畫，但經過多年後，環境因素已大幅改變，他表示，當初規畫要花15億興建的銜接道路，現在經費恐暴增到20億以上，建議市府提早思考轉運站銜接國道的問題，不要等轉運站蓋好了再做，恐釀啟用後的交通黑暗期。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運站進度超前，有信心提早完工，其規畫採取四周退縮1個車道的設計，進出車輛都經由此車道通行，避免衝擊周邊道路交通，且市府在3、4樓預留未來銜接國道的空間，若有需要銜接國道，將可循國1銜接74線的方式，由中央統籌辦理。

高公局指出，依照流程，若地方認為轉運站有需要銜接國道，可提出評估需求計畫送中央審核，審查通過後開始推動，其經費若屬於交流道部分由中央負責、平面聯絡道的部分則是由市府支應。

張廖萬堅允諾，將協助先爭取中央經費進行可行性評估，盼明年6月前完成規畫，進一步就未來工程、經費等問題會再協助地方政府與中央協調。