嘉里大榮上半年整體營收表現較去年同期相比下降8.79％，主因在核心業務貨運運輸因連續假期多，工作日較去年同期少，且近期大環境景氣未如預期活絡，B2B市場無明顯復甦，疫情影響使消費趨勢朝向2C市場發展，導致貨運運輸收入下滑12.04％。但公司積極調整業務結構，藉由場站整合、提昇營運效率以達成本管控、利潤維持的目標，並因拓展多元服務，使物流及其他收入較去年同期增加11.74％，平衡貨運運輸影響。

嘉里大榮評估場站使用效益處分閒置資產，今年上半年稅後淨利歸屬母公司業主11.02億元，年成長78.78％，每股盈餘2.36元，第2季EPS創下單季歷史新高。雖2023年經濟環境充滿挑戰，但下半年第四季為傳統旺季，看好營收回升。

該公司新設的汐止物流中心預計11月啟用，其中醫藥生技物流部份將於2024年第2季正式營運；而高雄新建的前鎮營業所，整合集團中嘉里大榮、嘉里醫藥、嘉里快遞、大榮貨運及嘉里冷鏈等服務機能，發揮最大營運綜效，預計2024年4月全面啟用，為大高雄地區客戶提供全方位的物流整合服務。