93軍人節感謝國軍官兵保家衛國辛勞，台南市政府以實際行動致敬，特別結合民間推出多樣優惠，市長黃偉哲說，現役軍人憑「軍人身分證」，即可在台南超過20處場館、古蹟、風景區及觀光工廠享有專屬優惠，整個9月現役軍人憑證即可免費搭乘大台南公車。

台南推出的軍人節專屬優惠更號召海安商圈、孔廟商圈、赤嵌商圈，總計超過40家業者響應，憑中華民國軍人身分證至指定店家購物，就享有折扣或買1送1等好康，至全美戲院消費也可享貴賓價優待。

此外，現役軍人持證即可免費參觀赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區，「定情碼頭德陽艦園區」9月3日當天也推出現役軍人憑證免費登艦。新化虎頭埤、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園等景點也可憑現役軍人證享優惠。

南瀛天文館、北區兒童科學館也推出現役軍人憑證免費參觀，讓保家衛國的軍人們也能把握時間增進親子情感。

黃偉哲表示，台南今年爆發登革熱疫情，國軍站在第一線協助化學防治噴藥，颱風時也隨時待命，協助救災搶險，市府除了要代表全體市民向國軍表達最高敬意與謝意，也透過豐富多元的優惠，歡迎國軍及親友到訪台南。

除了各種優惠好康，現役軍人9月只要出示相關證件，就可免費搭乘大台南公車各路線（雙層巴士除外），不必另外刷卡或購票，包括市區公車、幹支線公車、小黃公車、厝邊公車及台灣好行觀光公車等均適用；憑證購買雙層巴士車票可享半價優惠。

此外，台南多家觀光工廠也響應推出國軍官兵專屬優惠，包括台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠、台灣菸酒股份有限公司善化啤酒、東山區東和蜂文化觀光工廠、永康區立康中草藥產業文化館等。

台南市政府表示，目前也有「台南好康券」活動進行中，歡迎國軍趁休假來台南住宿消費享好康，即使不是現役軍人，軍事迷或一般民眾也可參考由台南市政府觀光旅遊局發行的軍事地圖，走訪在地特色軍事景點。