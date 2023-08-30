英國外交大臣柯維立（James Cleverly）本週三（30）在北京表示，倫敦希望與中國大陸保持務實的關係，但對存在分歧的領域將保持「清醒」。他在這次訪問中表示，希望能恢復2國之間的關係，這次訪問受到批評，有些批評來自執政黨——保守黨內部。

據《路透社》30日報導，柯維立是5年來首位訪陸的高級英國部長，他希望此次訪問能在多年來因安全、投資和人權等問題而緊張的局勢之後重啟2國關係。他主張，孤立全球第2大經濟體，或缺乏中國大陸參與的情況下應對氣候變化是一種錯誤，但一些保守黨議員表示，這次訪問似乎顯示出英國的軟弱。

'We are not going to change China overnight'



Foreign Secretary James Cleverly defends his Beijing summit amid criticism, telling broadcasters he does 'seek to influence China' with diplomacy https://t.co/XEG3GuCX5l pic.twitter.com/xaHNsYcDqM — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) August 30, 2023

「我們與中國大陸存在分歧的部分，會保持清醒，我們在會面時提出這些問題。但我認為重要的也是我們也要認識到，這是攸關全球的問題，我們必須與中國大陸建立務實、明智的工作關係。」

中國大陸副主席韓正在與柯維立的會晤中表示，他希望2國能在關係中取得新的進展。

不過，英國政府正受到來自幾位議員的壓力，其中包括前首相特拉斯（Liz Truss），他們希望倫敦在對華政策上強硬起來，並將中國大陸宣佈為對英國國家安全構成威脅。

一位不願透露姓名的保守黨議員表示，這次訪問的「好處」並不清楚。這名議員表示：「我們應對中國大陸態度要堅定，但這看起來似乎相反。」