根據最新氣象資料顯示，今年度第9號颱風「蘇拉」目前位置在鵝鑾鼻南南西方約190公里海面附近，正以每小時13公里的速度向西北西進行，預判將於31日白天最靠近金門。以現階段路徑預判影響金門程度雖稍微降低，但鑒於與2021年「圓規」颱風路徑相似，其強風造成地區一百多起災情，消防局審慎因應可能帶來災害，將於今(30)日晚間8時三級開設災害應變中心，整備各項防災工作。

氣象局表示，強颱「蘇拉」七級風平均暴風半徑200公里，近中心位置最大風速每秒近53公尺，瞬間最大陣風每秒可達65公尺，相當於17級風以上，現階段路徑預判影響金門縣程度稍微降低，預估於31日白天最為靠近，金門消防局審慎因應可能帶來災害，將於今晚8時三級開設災害應變中心，整備各項防災工作，並通報工務處、建設處、林務所、台電及鄉鎮公所等防災單位，妥善整備救災人員與機具，以利隨時出動救災。

消防局指出，「蘇拉」颱風與2021年的「圓規」颱風路徑相似，當年其強風造成地區一百多起災情，損失慘重。雖然目前預判「蘇拉」對地區影響較小，但受到外圍環流影響，仍可能出現8-9級強陣風，呼籲民眾做好樹木枝幹、廣告招牌及陽台盆栽等固定。沿海地區也易有長浪發生，這幾天請民眾暫停水域遊憩，執行海上作業船隻也提醒特別注意安全。

消防局長呂英華表示，颱風路徑雖然修正，但仍不可輕忽帶來的影響，民眾應盡量避免至海域進行活動，工地應加強鷹架及大型工程帆布防災措施，做好準備可降低災害損失，消防局將密切關注颱風動態，掌控各項情資及救災資源，全力做好防救災工作。