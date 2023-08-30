颱風掠過，市長魏嘉彥到南濱抽水站視察運作過程。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

氣象局發布蘇拉陸上颱風警報，已接近台灣南端近海，花蓮雖雨勢不大但週四仍是影響台灣最明顯的時候。花蓮市有9座抽水站，市長魏嘉彥到南濱抽水站及明禮抽水站視察，了解抽水機組運作情形，也提醒市民朋友不要輕忽，仍要做好防颱因應。

魏嘉彥說，雖然蘇拉颱風路線偏南，對花蓮影響較小，但風雨變化多，市公所仍將警戒提高到最高層級，包括平時就有基礎保養SOP流程的抽水站，也請清潔隊派員巡視路面各排水孔，避免有堵塞情形發生，另外也請花蓮鄉親針對住家附近的排水溝清除，確保順暢。

工程隊長余世崘說，市區9座抽水站機具已做好檢查，並將抽水站蓄水池內的雜物撈除，以確保排水順暢，透過區域排水監控系統，以掌握鄰近市區美崙溪水位，再視情況啟動排水機組。

南濱抽水站擴建工程裝設6cms抽水機組計有5組，搭配舊有南濱抽水站6組3cms的抽水機組，全站總抽水容量每秒可抽48立方公尺，足以應付強降雨。

此外，也備有12座移動式抽水機，以供低窪、易淹水地區的預布整備，將發生災情的可能性降至最低。

魏嘉彥說，花蓮市9座抽水站，包括南濱、明禮、萬壽、國盛、三仙溪、國強、福興、中正、菁華簡易抽水設備等。其中，南濱抽水站是市區排水最後匯聚的地方，抽水站的運作關係到整個市區的排水系統，抽水站人員會堅守崗位，直到颱風警報解除。