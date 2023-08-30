台東縣明(31)日未達停班停課標準，正常上班上課。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）
台東縣明(31)日未達停班停課標準，正常上班上課。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

強颱蘇拉逼近，台東縣政府表示，依據中央氣象局預報資料，台東縣明(31)日未達停班停課標準，本縣明（31）日正常上班上課。

腸病毒持續升溫 開學首日嘉義縣8個班停課
蘇拉來襲逢年度大潮 桃園消防籲加強防颱及淹水整備
蘇拉颱風來襲雲林無風無雨 明照常上班、照常上課
#台東 #颱風 #蘇拉 #上班上課 #停班