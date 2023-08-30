蘇拉颱風逼近 台東縣31日正常上班課 17:382023/08/30 中時 蕭嘉蕙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇拉颱風逼近，台東縣31日正常上班課。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣明(31)日未達停班停課標準，正常上班上課。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真） 強颱蘇拉逼近，台東縣政府表示，依據中央氣象局預報資料，台東縣明(31)日未達停班停課標準，本縣明（31）日正常上班上課。 腸病毒持續升溫 開學首日嘉義縣8個班停課 蘇拉來襲逢年度大潮 桃園消防籲加強防颱及淹水整備 蘇拉颱風來襲雲林無風無雨 明照常上班、照常上課 #台東 #颱風 #蘇拉 #上班上課 #停班 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風假泡湯！ 高雄風雨未達標 明正常上班課 18:152023/08/30 生活 蘇拉暴風圈進入台灣陸地 中央籲持續加強防颱整備 14:032023/08/30 生活 蘇拉「這時候」影響最劇 花蓮市抽水站全面備戰 17:462023/08/30 生活 大眼蘇拉「暴風圈中午觸陸」氣象局增加警戒範圍 10:412023/08/30 生活 颱風變強又變胖！ 今明花東、恆春、高屏山區留意雨勢 12:182023/08/30 生活 蘇拉颱風外圍環流狂掃 3縣市豪大雨 一路炸到天黑 16:082023/08/30 生活 蘇拉颱風逼近！ 高雄山區撤離57人 第四作戰區升災害應變中心一級開設 16:572023/08/30 生活 新颱風「鴻雁」恐接力生成！後面還有熱帶雲簇醞釀中 07:272023/08/30 生活 強颱蘇拉暴風圈逼近 金門災害應變中心今晚三級開設 17:352023/08/30 生活 颱風蘇拉逼近 台東縣府、東管處推「這樣」觀浪最安全 15:452023/08/30 生活 別再幻想颱風假！陸警解除時間曝 明8縣市風雨最猛 14:022023/08/30 生活 蔣萬安隔海關心蘇拉動向 李四川：更需注意「這個颱風」 09:462023/08/30 生活 因應蘇拉颱風陸警 台東縣災害應變中心一級開設 12:002023/08/30 社會 影》蘇拉強颱外圍環流發威 襲擊富岡漁港掀8米巨浪 18:462023/08/30 生活 「海葵」明轉強颱 殺向沖繩！北台灣要警戒 15:012023/08/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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