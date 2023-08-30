U18世界盃青棒錦標賽將在31日開打，「新台灣隊長」王念好將是這次中華不「不動4棒」，今天的開賽記者會介紹球員時他也霸氣的雙手比出「1」的手勢，「因為我們就是要拿冠軍。」

這次中華隊陣中有7位球員去年有參加U18經驗，總教練吳柏宏認為，這對球隊來說是很大的加分，而連2屆參賽的王念好這次更被賦予隊長重責，要負責帶領球隊。

吳柏宏表示，從開始集訓的練習賽到最近的熱身賽都是讓王念好打第4棒，「大家之前或許會擔心他安打沒出現，但我跟他講，只要你敢出棒我就不擔心，因為低潮的選手會不敢出棒，昨天安打出現了，對他幫助應該就滿大的。」

僅管在熱身賽時打擊碰到些小低潮，王念好對自己仍有信心，被問到覺得中華隊誰會先開轟？他霸氣的說：「王念好。」，「因為我要做一個領頭羊角色，大家才會開轟。」

王念好認為，中華隊從集訓初期到現在，投、打、守及穩定性都有明顯提升，他也有跟隊友喊話，對手也是同年齡的球員，不要害怕。