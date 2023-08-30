限量潮牌鞋、潮牌公仔，開賣前總是大排長龍，不過也常常看到有代排部隊，一排就是好幾天，很多人都好奇他們到底賺多少，但代排阿公阿嬤都相當低調，閉口不談，一名玩具業者曾先生則透露，他聽到有阿嬤代排1小時薪水100元，直呼相當辛苦。

曾姓業者表示，有很多人來代排的商品，通常是看溢價多少，以故宮和be@rbrick聯名的潮牌熊為例，「目前這個溢價可以到兩三千，那找個代排一千多，當然就划算。」他說自己從來沒有請過代排，都是跟官方合作通路銷售，不過有在活動場上和代排阿嬤聊天，「阿嬤說她拿一個小時100元，所以都違反勞基法啊哈哈，業者會跟他們講，什麼時候過去排，然後就一小時100元這樣算。」

而限量商品如果有編號，收藏價值更高，這次故宮和be@rbrick聯名的潮牌熊售價6800元，開賣限量100份有附上編號紀念小禮，拿到1號的是自稱常常幫孫子排隊買潮牌的阿嬤，曾先生也表示，自己當場有問她願不願意出售，「我一開始問她八千賣不賣，她一開始說前天就來排了，是幫孫子買的，後來我價格一直加、一直加，問到一萬五賣不賣，她想一想就說她問一下老闆，但最後還是沒有賣給我。」

後來曾先生在現場還是有跟其他代排阿嬤買到，不過他透露，1號的收藏價值最高，所以他才敢開一萬五，後面的號碼就沒有這個價錢了。近年許多潮牌常常互相聯名、拉抬聲勢，發行限量商品，也是行銷策略，也讓代排部隊全員出動的景象，屢見不鮮。