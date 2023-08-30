該家族企業說，今年1~6月銷售成長1%，為274億丹麥克朗(約40億美元)。相較之下，去年同期銷售增加17%，2021年則為27%。

執行長Niels Christiansen說，這六個月對玩具產業來說是具有挑戰的，但是公司已經佔據了市占率，並較整體市場的成長高出10%。

在整體市場下跌7%之下，該公司的消費者銷售則成長3%；這表示，該公司從競爭對手Hasbro和芭比娃娃製造商Mattel的手中搶走市佔。

不過執行長將今年銷售增長預測調整為「個位數」；在3月他曾預測銷售增長為「較高的個位數」。

Christiansen說，公司在上半年並沒有提高樂高套裝產品的價格，也不打算提高價格，因為貨運和原材料成本已經正常化。

執行長也說，今年上半年公司新開了89家商店，今年計畫總共開大約150家，使全球商店總數達到1050家左右。而今年新開商店的半數以上，將會是在中國。到今年底，中國的商店總數將超過500家。

即使中國在後疫情時期的復甦速度慢於預期，樂高仍繼續在中國投資。