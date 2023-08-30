此外，沃旭與參與此案銀行達成協議，將沃旭企業營運的永續減碳措施，納入本案關鍵績效指標，確保建置、運維離岸風場的同時，也兼顧環境友善。

沃旭能源集團財務與資本管理資深副總裁Kasper Kiim Jensen表示，這項永續連結循環融資案的意義，不僅只是表面上的金額，更重要的是彰顯沃旭對永續發展的決心。

沃旭很高興獲得外商銀行與本地金融夥伴的支持，包括所有公股行庫在內，共有15間銀行參與。沃旭透過企業融資持續推動台灣離岸風電發展，同時承諾採取永續方式建置綠能。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，此次國內外銀行積極參與此案，再次為台灣離岸風電與綠色金融發展，劃下重要里程碑。沃旭致力引進綠色金融產品，為台灣金融市場開拓更多機會，並攜手銀行夥伴，打造更強健的離岸風電產業生態系，持續為台灣綠能建置和減碳目標，做出貢獻。

這項綠色循環融資案，由沃旭母公司Orsted A/S提供擔保，吸引外商銀行、台灣的民營銀行及全數公股行庫參與，並超額認購。其中，台銀、中信銀，及法國巴黎銀行台北分行，共同擔任主辦與管理銀行（MLABs）。

至於參與的公股銀行，包括台銀、彰銀、一銀、華銀、土銀、兆豐銀、台企銀、合作金庫及中國輸出入銀行。民營銀行和外商銀行，包括中信銀、法國巴黎銀行台北分行、星展銀行（台灣）、玉山銀、摩根大通銀行及台新銀。

沃旭是台灣首座離岸風場「海洋風電」的最大股東，持股35％，第二階段建造工程2019年底已完工，隔年初商轉，從原本8MW（百萬瓦） 設備容量，再擴增至128MW。