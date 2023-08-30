美國流行音樂團體「新好男孩」紅遍全球，在世界多地擁有不少粉絲支持。誰料，成員之一的尼克卡特（ Nick Carter）日前才發生弟弟亞倫卡特（Aaron Carter）的離世憾事，近期還遭捲性侵未成年少女的事件，一位化名為「A.R.」的女性對他提告，而尼克方則否認全數指控，並駁斥：「利用Me Too運動。」

據外媒《TMZ》報導，近期有一位化名「A.R.」的女子，出面指控尼克卡特在2003年、她當時才15歲時，對她在遊艇、公車等場所進行灌酒，並餵食藥物，使她在不清醒的情況下，被強迫與尼克發生性關係。對此，尼克方則強烈否認相關指控。據《WGN-TV》報導，其律師也指出：「該名女子20年前已提出指控，但當局在調查後認為證據不足而駁回。」認為原告是在新的訴訟中重複同樣的虛假指控，「那些女性們正利用『#Me Too』運動，打算將尼克推到聚光燈下，以便摧毀他。」

事實上，這已經是尼克卡特第三次捲入性侵指控，其一是美國女歌手梅莉莎舒曼（Melissa Schuman）曾控訴自己多年前被尼克性侵騷擾，但最終因為「追訴時效」已過而無法提出告訴；其二則是一名患有自閉症與腦性麻痺、名叫夏儂（Shannon Shay Ruth）的女子，指控尼克在她17歲的時候，利用酒精灌醉她後性侵得逞，並害她感染性病，更甚之事後還威脅她如果將此事聲張出去，會動用關係「毀掉她的生活。」

不過對於相關指控，尼克皆透過律師發出聲明，全盤否認指控的內容，強調：「毫無根據的虛假指控。」而當時也因弟弟亞倫卡特的憾事，指出：「尼克目前心力都放在處理弟弟喪事上。」

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