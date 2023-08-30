「光林我嘉」支線讓民眾可便捷來到蘭潭遊憩。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市市區公車資訊。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

觀光、通勤都好搭乘的台灣好行「光林我嘉」線即日起開通支線，延伸至有「嘉義小天母」之稱的東洋新村，使得這條路線沿途有檜意森活村、文化路夜市、獄政博物館、蘭潭後山步道等觀光景點，市府期望透過電動公車延駛帶動蘭潭觀光更熱鬧。

嘉義市政府交通處表示，市區公車「光林我嘉」線是交通部觀光局2018年輔導的台灣好行觀光公車路線，是全台第一條城市觀光路線，路線兼具夜間觀光及林業文化的景點，2021年市府換置電動公車，近年搭乘人次倍數成長。

市府交通處指出，「光林我嘉」線每日50班次，途經檜意森活村、文化路夜市、獄政博物館等觀光景點，其中的14班次自8月28日起有支線，行駛至山仔頂、長竹巷、東山仔頂、崇仁護校、盧厝、東洋新村（1）、東洋新村（2）共7站點。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，「光林我嘉」支線，觀光、通勤都好用，崇仁護校師生通學可搭乘，也可以到蘭潭周邊景點，而在東洋新村有異國餐廳、特色咖啡館林立，好吃好賞湖光山色。

張婉芬還說，嘉義市「2023光織影舞」將於9月29日至10月10日中秋及國慶連假浪漫登場，全展區粉紅色系，粉浪漫，絕對震撼視覺感官，搭乘「光林我嘉」線在北香湖公園站下車，就走進粉夢幻世界。