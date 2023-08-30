侯奕瑋曾榮獲「2022年北台灣精品咖啡評鑑」台北市冠軍得主，同時也是台北市首位獲得「慈心基金會綠保標章」的咖啡農。(大地酒店提供)

鼓勵在地農產，大地酒店與陽明山小農何叔叔(左)契作，右為西餐廳李建嶔主廚。(大地酒店提供)

無農藥植種的「菊島之樂」南瓜，被研發成香醇濃郁的南瓜餅乾，9月起房客都可品嘗到。(大地酒店提供)

大地酒店期望透過連結在地小農，帶給旅客們一個親近土地的體驗，未來將規劃設計出多種南瓜口味伴手禮。(大地酒店提供)

永續與綠色餐飲越來越受民間企業重視，深耕北投，落實在地化精神，大地酒店首度與大屯火山及陽明山小農展開合作，陸續推出咖啡迎賓活動與研發相關伴手禮。9月份起，飯店於周末指定日，邀請台北市精品咖啡冠軍得主侯奕瑋老師親自沖泡火山咖啡。此外還有以陽明山在地小農栽種的無農藥南瓜研發出的南瓜餅乾等特色小點，讓遠道而來的旅客，都有機會品嘗到北投周遭在地食材的天然好味。

侯奕瑋老師曾榮獲「2022年北台灣精品咖啡評鑑」台北市冠軍得主，同時也是台北市首位獲得「慈心基金會綠保標章」的咖啡農。他在2017年時接手二舅周聿明的咖啡園後，以其諧音取名為「大屯29莊園」，在東北季風的吹拂下，含有鎂、鐵等微量元素的火山土壤，孕育出入口微苦、入喉回甘，且帶有堅果、巧克力香的咖啡，是大屯火山咖啡特有的風味。

大地酒店為讓賓客在旅行過程品嘗到北投在地飲品，9月起挑選多個指定日，邀請侯老師在飯店內的光陰部落藏書閣沖煮迎賓咖啡，將分別以水洗、日曬及蜜處理三種方式呈現咖啡豐富口感，讓入住客人享用。侯老師也會在現場分享有關咖啡的小知識，以及他一路走來的栽種心得，讓旅客沉浸在書香與咖啡香的悠然氛圍中，度過閒適放鬆的下午。

響應減少碳足跡，同時鼓勵在地農產，大地酒店本年度也與陽明山的小農何叔叔進行契作，使用純人工，無農藥植種的「菊島之樂」南瓜，研發成香醇濃郁的南瓜餅乾，9月起客房內的旅客都可品嘗到，未來也將應用在伴手禮的製作。「喜歡」西餐廳李建嶔主廚表示：「在地農家何叔叔的種植過程堅持不使用農藥，以特製的網袋保護，每天辛勤地巡視農園，因此種出品質優良又健康養生的農產品。特殊品種菊島之樂的南瓜，外型小巧可愛，營養成分完整濃縮，口感紮實鮮甜，用這麼好的農產品，才能設計出與眾不同的伴手禮。」

堅持初心、在地扎根是大地酒店一直以來訴求的願景目標，品牌期望透過連結在地小農，帶給旅客們一個親近土地的體驗。大地酒店透露：「未來飯店也會持續將小農的產品納入餐點中，讓大地酒店與這塊土地更加密切，並透過與小農的契作，減少運輸上的碳排放量，朝永續發展更往前邁進一步。」