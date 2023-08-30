有些人一旦被激怒，就會瞬間爆發，表達心中的不滿，但有的人恰好相反，生氣時仍能保持鎮定。《搜狐網》近日分享3個生氣時仍很理智的星座，但並非他們不在意，而是想守住自己的顏面，日後再對對方進行報復。

▎天蠍座

天蠍座不喜歡惹麻煩，態度通常都很冷淡，看起來情緒起伏不大，不過若是被人激怒，一開始會表現的很鎮定，理性處理與應對，但不代表他們不在意，由於個性非常理智，遇到生氣的事並不會當場爆發，等到秋後算帳，才會讓得罪他們的人嚐到苦頭。

▎摩羯座

摩羯座外表看似溫和，甚至容易被誤會好欺負，被人激怒時總是能保持理智，但不代表他們不記仇，正所謂君子報仇十年不晚，摩羯座會將對方列入心中的黑名單，日後兩人若有接觸，摩羯座絕不會給出好臉色，對方需要幫助時，也不會提供協助。

▎處女座

處女座個性挑剔又精明，而且很注重外在形象，被人惹怒時不會馬上發火，而是選擇退讓，保持寬容與優雅的模樣，若是對方依舊不依不饒，他們就不會繼續忍讓，開始展開攻擊，教訓對方不帶髒字，而且非常會嘮叨，讓得罪者後悔不已。