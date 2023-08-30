新樂國小在開學當天舉辦小米入倉祭，煮新米迎接新生。（新樂國小提供／邱立雅竹縣傳真）

尖石鄉新樂國小30日開學典禮及新生入學，舉辦傳統的小米入倉祭，小朋友們穿上傳統族服，跟隨著師長們一同祝禱，並透過入倉儀式，感謝祖靈給予豐收，並圍著火爐與人、與土地和解，迎接全新的開始。同時師長們也將新米煮成新米飯，獻給12名新生，作為歡迎。

新樂國小今年新生12人，小學共有102人，幼兒園滿編26人，全校共128人。校長高文良介紹，新樂國小與尖石國小、尖石國中、桃山國小以及嘉興國小共組實驗課程策略聯盟，分享教學資源。此次開學新樂國小就舉辦小米入倉祭迎新，盼透過儀式內化，讓孩子能夠成為完整的泰雅人。

高文良解釋，小米入倉祭是把學生先前的農耕與學習成果，在開學第1天，把收成放到穀倉保種，同時藉著開學典禮，師長們在儀式前，都會子為做在火爐前，與人、與土地和解，把心中的壓力與負面情緒都放下，朝共同營造優質學習環境的目標前進。

學生們在文化老師帶領下，透過小米入倉儀式感謝天、感謝祖靈、感謝土地，讓大家都有好的收成，高文良表示，同時也會把新的小米煮成新米飯，獻給國小及幼兒園新生，請他們先吃米，表示歡迎。接著把農作圍成一個圈圈送入榖倉，學生們進入入倉儀式場地時，會跨越五節芒草，象徵跨越新學年度。

高文良表示，開學典禮用在地泰雅文化揭開學期伊始，邀請學生們穿著族服，一同祈福、與土地和好，在儀式中真真實實感受天與土地、人與人之間彼此的密切結合，除了學校營造環境之外，也盼透過儀式內化，讓孩子能夠成為完整的泰雅人。