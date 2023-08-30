今為國中小及高中開學日，配合桃園航空城開發徵收，桃園市大園區5間國小將於明年7月底前完成遷校或廢校，其中沙崙國小在新學年度原有1名新生，但在開學前轉學，成為桃園唯一零新生的國小。沙崙國小校長周俊宏表示，目前校內有13名學生，這學年度課程正常教學，預計下學期規畫相關紀念活動。

教育局統計，配合航空城計畫，大園區圳頭、后厝、沙崙、竹圍及陳康國小將遷校或廢校，其中圳頭國小上個學年度有71名學生，這學年度有56人，新生3人；后厝國小上學年度有92人，這學年度有59人，新生5人；沙崙國小上學年度有26人，這學年度有13人，新生0人。

竹圍國小上學年度有137人，這學年度有124人，新生21人；陳康國小上學年度有35人，這學年度有23人，新生4人。教育局表示，這5間國小將於2024年7月底前完成遷校或廢校作業。

沙崙國小這學年度原有1名新生，但已在暑假期間轉學至竹圍國小。周俊宏表示，因應航空城徵收，學校周邊居民大多已搬遷，該新生考量入學後僅就讀1年就要轉走，便提前在開學前轉學，目前全校共有13名學生，分布於二、四、五、六年級，分別有2、5、1、5人，至於一、三年級則無學生。

周俊宏說，沙崙國小待這個學年度結束後即將廢校，目前校內還有9名教師，學生課程將正常進行，目前校方先做廢校工作盤點與整理，預計在下學期廢校前，規畫相關紀念活動。