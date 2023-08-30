現代人下背痛比例高，不少人會問若有此情況，是否還能運動？對此，人一博愛復健科診所院長李炎諭表示，根據研究顯示，適度運動比久坐、臥床更能改善下背痛，可選擇散步、快走、核心運動、皮拉提斯、瑜伽、太極拳及健身車等，但哪種運動最好？目前尚無定論。另外，他也提醒，運動前切記要做好暖身，結束後也要拉筋收操。

李炎諭在粉專「李炎諭醫師的復健聊天室」發文提到，曾有1名個案長期腰痛，在做完乾針、復健，搭配定期核心及伸展運動後，疼痛改善不少，不過對方卻提到，還是比較喜歡走路當運動，但腰痛是否能走？醫師則回答，可以，只要走路完記得伸展就行。

李炎諭進一步說明，一直以來他都會推薦慢性下背痛患者做核心運動，不過，2022年的描述性回顧將運動分為9大類，結論是，不論哪種運動都比控制組更能改善下背痛。然而，由於研究的異質性太高，無法證明哪一種運動比較好。

除此，李炎諭提到，2021年考克蘭的統合分析研究也呈現類似結果，運動會改善疼痛與功能限制，但目前尚無法提出最好的運動是哪種。

綜合上述研究結果，李炎諭說，基本上，慢性背痛運動就對了，做什麼都好，可以選擇散步、快走、核心運動、皮拉提斯、瑜伽、太極拳及健身車等，但要注意的是，運動前要暖身，結束後則要拉筋收操。