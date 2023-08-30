開發金控各子公司大陸曝險方面，則包括中壽800億元，其中包括建信人壽的投資；凱基銀行則約312億元，包含蘇銀凱基消費金融公司的投資，銀行對大陸的投資金額約260億元；凱基證券則有106億元、中華開發資本約95億元。
龐德明強調，近年來已經大幅調降對大陸投資，目前整體的配置還算穩健，未來將不會再提高對大陸的相關曝險。
開發金控（30）日舉行法人說明會，總經理龐德明在簡報財務狀況之前就主動揭露目前市場關注的大陸曝險問題。龐德明表示，今年上半年為止開發金控總曝險金額為1,320億元，占整體資產約3.6％，已經較2021年底大幅下降3成，其中房地產部分僅佔0.215％、約79億元，且並未持有碧桂園、中植系等相關部位。
開發金控各子公司大陸曝險方面，則包括中壽800億元，其中包括建信人壽的投資；凱基銀行則約312億元，包含蘇銀凱基消費金融公司的投資，銀行對大陸的投資金額約260億元；凱基證券則有106億元、中華開發資本約95億元。
龐德明強調，近年來已經大幅調降對大陸投資，目前整體的配置還算穩健，未來將不會再提高對大陸的相關曝險。
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