開發金控各子公司大陸曝險方面，則包括中壽800億元，其中包括建信人壽的投資；凱基銀行則約312億元，包含蘇銀凱基消費金融公司的投資，銀行對大陸的投資金額約260億元；凱基證券則有106億元、中華開發資本約95億元。

龐德明強調，近年來已經大幅調降對大陸投資，目前整體的配置還算穩健，未來將不會再提高對大陸的相關曝險。