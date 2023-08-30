資策會執行長卓政宏去年遭國民黨立委林為洲踢爆，在外兼職宣稱無給職，卓認為言論不實，提起民事求償訴訟，台北地方法院認定林未經法院准許前即未到庭，依卓的聲請，由其一造辯論而為判決，因林未提出有利聲明，判決林須賠償1元，並將判決主文等內容以半版之篇幅，登載「中國時報」等三大報頭版1天，並於「立法委員林為洲」臉書粉絲專頁登載卓的勝訴判決之全文。可上訴。

卓政宏提告主張，他任職資策會執行長，並擔任鐵研中心的無給職董事，僅於鐵研中心開會時領取車馬費及出席費，但林為洲在去年10月28日，於其個人經营之「立法委員林為洲」臉書粉絲專頁，公開發表標題為「資策會執行長卓政宏偽造文書兼職聲明還說謊」之貼文。

卓說，林指摘他配合綠營攻擊在野黨候選人，破壞資策會不應介入選舉之中立立場，並稱他「說謊」、「違法紀」、「欲蓋彌彰」；同年11月1日以直播方式在立法院召開「卓政宏 說謊 隱匿 拒認錯，資策會踹共記者會，在於記者會時聲稱「卓政宏竟然開始恐嚇、吹哨者要找出來，開除」等。

卓表示，林指他「不要試圖想要對吹哨者恐嚇、查水錶，這是最令人不齒的事」等不實言論，致大眾誤認他恐嚇要開除吹哨者，他侵占資策會財產，足以貶損他之人格、名譽及社會評價，提告求償1元並要求刊登判決主文。

台北地方法院開庭時，林經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，法官認為林未提出書狀作何有利於己之聲明或陳述，視同自認，堪信卓的主張為真，判決林敗訴須賠償及道歉。