因應疫後缺工潮，為協助廠商尋找到合適的人才，台中市府勞工局、勞動力發展署中彰投分署，9月2日分別舉辦海線、南投地區徵才活動，邀集幼獅工業區、台中港關連工業區及樹德企業等企業參與，共釋出1900個職缺，其中南投場有逾半數職缺薪資超過3.5萬，盼刷新過去南投薪資偏低的觀感。

中彰投分署南投就業中心指出，9月2日將於經濟部中台灣創新園區舉辦「南投地區聯合徵才活動」，總計25家廠商響應，釋出700個工作機會，包括台灣收納櫃龍頭樹德企業、預計10月開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店都參與，分別提供84、33個職缺。

南投就業中心指出，參加這次徵才活動的廠商包括製造業、服務業及旅宿業等，為因應高齡社會下的勞動市場變化，部分廠商特別提供具彈性工時的非典型工作；此外，現場有多達428個職缺的平均薪資超過3萬5000元，刷新南投過去給人低薪資的觀感。

台中市府勞工局則集結大甲幼獅工業區、台中港關連工業區、台中港科技產業園區、台中港三井Outlet購物中心等32家廠商，9月2日將在梧棲震大國際會議中心舉辦海線地區徵才，提供1200個職缺，勞工局強調，有超過2／3職缺的薪資在3萬元以上。

勞工局指出，此次徵才規畫風電綠能產業、科技製造產業、餐飲旅宿產業、服務業4大熱門產業，為幫助民眾找到適合自己的公司，還搭配舉辦「企業說明會」，由徵才廠商介紹企業文化、價值觀、產業發展前景等；此外，現場也設有「就業金安薪」、「履歷健診」及「VR系統」等服務。