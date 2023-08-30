北市再發生路樹樹枝突然斷裂，砸中一名女子的意外事件。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市再發生路樹樹枝突然斷裂，砸中一名女子的意外事件。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市再發生路樹樹枝突然斷裂，砸中一名女子的意外事件。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中山北路30日中午發生路樹倒塌、砸死機車騎士的驚悚意外事件，無獨有偶，大安區六張犁捷運站旁，下午4時許，又發生路樹樹枝斷裂，砸傷路人的意外事故。

一名38歲劉姓女子，下午走路行經基隆路二段、和平東路三段口時，人行道旁樹木的樹枝突然斷裂，劉女遭掉落樹枝砸中，所幸劉女意識清楚，經救護人員現場檢傷後，發現她的肩膀、背部有輕微擦、挫傷，目前已將劉女送醫治療，現場交由環保局人員將人行道上樹枝及樹葉清除。