北市中山北路30日中午發生路樹倒塌、砸死機車騎士的驚悚意外事件，無獨有偶，大安區六張犁捷運站旁，下午4時許，又發生路樹樹枝斷裂，砸傷路人的意外事故。
一名38歲劉姓女子，下午走路行經基隆路二段、和平東路三段口時，人行道旁樹木的樹枝突然斷裂，劉女遭掉落樹枝砸中，所幸劉女意識清楚，經救護人員現場檢傷後，發現她的肩膀、背部有輕微擦、挫傷，目前已將劉女送醫治療，現場交由環保局人員將人行道上樹枝及樹葉清除。
北市中山北路30日中午發生路樹倒塌、砸死機車騎士的驚悚意外事件，無獨有偶，大安區六張犁捷運站旁，下午4時許，又發生路樹樹枝斷裂，砸傷路人的意外事故。
一名38歲劉姓女子，下午走路行經基隆路二段、和平東路三段口時，人行道旁樹木的樹枝突然斷裂，劉女遭掉落樹枝砸中，所幸劉女意識清楚，經救護人員現場檢傷後，發現她的肩膀、背部有輕微擦、挫傷，目前已將劉女送醫治療，現場交由環保局人員將人行道上樹枝及樹葉清除。
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