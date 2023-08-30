搭飛機座位不靠走道，臨座又是陌生人的情況下，壞處之一是離座時比較麻煩。一名網紅空服員日前拍攝短片分享她的觀察心得表示，很多靠窗座位的乘客起身時習慣抓著前方座位的椅背，然而這個動作經常惹毛前座乘客，引發不快。

英國《太陽報》報導，一名常在抖音發布影片的網紅空姐米勒（Shanna Miller）表示，非走道座位的乘客起身時多半猛然抓握前座乘客的椅背，這個看似自然而然的動作很可能對前座乘客造成不小的干擾，例如瞬間抓到對方的頭髮，或者打擾正在睡覺的前座乘客；萬一對方手裡正好拿著飲料，可能因此打翻。

米勒建議，最佳做法是利用自身座位的扶手把自己撐起來，這是對其他乘客造成干擾程度最小的方式。她說：「這其實只是一種常見的禮節罷了。你也不會希望別人這樣抓你座位的椅背。」

米勒這支影片獲得許多共鳴，不少網友都說，搭機碰到後排乘客猛然抓住自己座位的椅背，真的很討厭。其中一人表示：「我會狠狠瞪著對方問『你搞什麼？』」另一人附和：「這種事很煩人，但我通常一語不發。」也有網友表示，坐在靠窗或中間的座位，有時實在別無選擇。

在貓途鷹（TripAdvisor）的相關討論串，一名網友說，「有時候不抓著前排座椅的椅背，真的沒辦法站起來，這時候該怎麼辦？尤其是老人家，他們起身會需要多一點支撐。」另一名網友甚至表示，他會把抓椅背這招留作「報復」舉動：「如果前排乘客在用餐時段放倒椅背、讓我的餐盤完全抵在我身上，那麼我離座時就會用力抓前排的椅背。如果前排乘客很上道，我離座時就抓著扶手起身。」