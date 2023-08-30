彰銀今日舉行法說會，外界關心彰銀對房市以及房貸未來成長的看法，彰銀表示，房貸策略除了自住型購屋外、爭取優質建商的整批房貸，以擴增房貸市占率，房貸營運量成長3％為目標。

彰銀今日表示，央行今年6月祭第5波信用管制措施，對於自然然在特定地區的第2戶房屋，貸款成數不可超過7成；《平均地權條例》今年7月1日上路，以及近期修正囤房稅2.0草案，將非自用住宅稅率從1.5％到3.6％；提高到2％到4.8％，以及未來總統、立委選舉的不確定因素升溫，市場觀望氣氛濃厚，整體房市銷售趨緩與央行升息，將增加房貸與土建榮的成本，政府防炒房措施持續，建商放緩建案開發。

根據央行的資料顯示，土建融資餘額到6月底為3兆2061億元，餘額連增52個月創歷史新高，但是年增率8.38％，2019年3月以來新低，顯示建商較過去保守，在當前景氣不佳，開發與購地謹慎。

購屋貸款餘額3842億元，相較去年同期微幅下滑1.51％，主要是彰銀以無自用住宅為重點，無自用住宅貸款餘額相較去年同期增4.16％。土建融業務方面，將以地點佳、去化順利六都為主，對象以財務健全、殷實、所堆建案資歷佳、具一定規模的建商來承作；並審慎評估區域風險與市場變化，依照個別建商條件、資歷訂定合適利率。

彰銀認為，目前房市交易方面，將回歸自住型買家為主，自住型購屋剛性需求仍在，將以首購自住貸款的年輕客群往來橋樑，房貸策略持續聚焦自住型進一步爭取優質建商整批分戶貸款，同時配合財政部青年安心成家購屋貸款，以加強推展擴增市占率，將市景氣與經濟情形，房貸營運量以成長3％為目標。