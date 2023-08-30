一名政治大學女學生上月底在新北板橋等公車，慘遭高樓墜落的冷氣砸重身亡，新北地檢署29日開犯罪被害人補償審議會，決定補償180萬元，未料消息曝光後，引發網友熱議，狂酸「人命只值180萬」，對此，律師林智群解釋原因，「上限就是180萬」，但被害人家屬還是可以再向工人或廠商求償。

林智群今（30）日在個人粉專發文表示，有許多網友看了新聞留言狂酸，「人命只值180萬」、「念到政大只值180萬？」他不禁想要跳出來解釋，「麻煩去了解一下相關法律規定好不好？」這筆資金是國家為了保護被害人，先補償給被害人家屬的錢，「上限就是180萬」。

林智群說，未來家屬還是可以向冷氣工人或是廠商求償，根據舊制的規定，全部項目加起來，家屬僅能領到210萬元，若被害人領到保險金100萬元，還會被扣除，最後家屬只能領到110萬元，且家屬向冷氣廠商求償的金額，也要扣掉國家給的補償金額。

然而，現在已經改採「單筆定額制」，非「代位求償」性質，無論被害人有沒有保險，家屬一次就是可以拿到180萬元的賠償，另外和冷氣廠商求償時，也不用再扣除這180萬元。林智群感慨道，「罵之前，可不可以先把事情搞清楚啊？」

回顧整起事件，7月20日下午政治大學黃姓女同學在新北市板橋一處等公車，慘遭17樓掉落的33公斤冷氣砸中頭部，送醫搶救後回天乏術，法務部與犯罪被害人保護協會協助家屬申請犯罪被害補償，29日經新北地檢署開會審議後，女大生確實因犯罪行為而死亡，全數出席委員決定補償180萬元。