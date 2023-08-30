印尼萬隆瓦里尼地區正打造一座綠色城市，預計將成為萬隆的新興經濟中心，但計畫中要建造一座印尼最大，高100公尺的印尼國父蘇卡諾雕像，引發當地民眾抗議，質疑神化蘇卡諾，要求取消建造計畫。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，萬隆（Bandung）的瓦里尼區（Walini）正進行一項興建綠色城市的計畫，預計將佔地1270公頃的茶園打造成一個新的經濟中心。計畫中包括建造一座100公尺高的蘇卡諾（Soekarno）雕像，預計花費150億印尼盾（約新台幣3136萬元）。

報導指出，雕像明年開始施工，由峇里島的著名雕刻家努阿塔（Nyoman Nuarta）操刀，他的作品包括Garuda Wisnu Kencana雕像及新首都「努山塔拉」的總統府。

不過，瓦里尼當地居民和穆斯林團體反對建造蘇卡諾雕像，他們認為預算應用在更適合之處，上週更發起示威活動，要求取消建造雕像的計畫。

「雅加達郵報」指出，伊斯蘭團體表示，建造雕像計畫違反伊斯蘭教的教義，也就是禁止製作雕像，無論是人或動物都不行。

然而，印尼半官方的伊斯蘭教最高機構「伊斯蘭學者理事會」（MUI）則表示，對建造蘇卡諾雕像沒有異議，但認為雕像不需要那麼巨大。該理事會的幹部納菲斯（Muhammad Cholil Nafis）25日在社群媒體Ｘ表示，「我認為雕像作為紀念歷史的藝術作品沒有問題，但是（蘇卡諾雕像）的高度和預算肯定被認為是浪費」。

他指出，這座雕像也有神化蘇卡諾的嫌疑，並寫道：「『其他國家英雄』往往被遺忘，這是不公平的，蘇卡諾的影響力至今仍透過民主奮鬥黨（PDIP）而存在於印尼政治界。」

針對建立蘇卡諾雕像所引發的爭議，西萬隆縣長韓基（Hengky Kurniawan）在社群媒體上解釋，建造雕像的預算是來自開發瓦里尼區域的投資者，並非來自政府預算。