經過數個月的激烈遊說，北約國家終於同意提供烏克蘭F-16，澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在走訪荷蘭與丹麥的F-16基地時，可謂是欣喜之溢於言表。這是烏克蘭首次獲得美國體系的戰機，其中有許多門檻需要克服。

CNN報導， F-16是當代最暢銷的戰機，因為它實在非常好用，可以為部隊提供空中掩護、攻擊地面目標、攻擊敵機，還有偵察能力。而且它的操作成本便宜，後勤備料不缺，還能直接整合各種北約空用武器，具有遠程打擊能力。

烏克蘭空軍發言人尤里•伊納特上校(Col. Yurii Ihnat)認為，大約只需要24架F-16，分成兩個中隊，就可以開始扭轉戰場局面。

但是美國評論家卻沒有這麼樂觀，奉勸烏克蘭人不要把F-16視為殺敗狼人的「銀子彈」(silver bullet，意即特別有效的武器)。

戰略與國際研究中心高級顧問馬克•坎西安 (Mark Cancian) 表示：「F-16飛越前線打破僵局的想法根本不可行，因為太危險了。俄羅斯的防空系統非常強大。」

烏克蘭操作F-16的第一個挑戰，就是培訓合格的飛行員。烏克蘭先前操作的都是蘇聯式戰機，基礎訓練（起飛、飛行、著陸）與俄羅斯的操作模式存在很大差異。

一名 F-16飛行員表示「F-16的操作系統很直觀，啟動，推高油門，就可以飛了。但是要學習如何戰鬥，如何瞭解雷達畫面，如何使用飛彈，需要大約6個月的時間學習。」

除此之外，飛行員還需要學習英語，然後編輯技術指令，這是首批烏克蘭飛行員的責任，之後飛行員的養成才能有效率。總之，第一階段的時間一定比較長。

與飛行員養成同等重要的，是地勤工作，儘管F-16已是西方戰機中相對容易維諾的，但它仍然比蘇聯戰機來的精密的多，也費寺的多，時期的普通戰鬥機需要更多的維護，這對於烏克蘭人來說就像駕駛該平台一樣具有挑戰性。

坎西安說，F-16 每飛行一小時，需要16個小時的後勤維護；每小時的飛行成本接近2.7萬美元，比蘇式戰機高了不少。

美國空軍歐洲司令詹姆斯•B•赫克將軍(James Hecker)表示，即是最快的情況，F-16也要等到明年才會抵達烏克蘭。但是真正熟練使用，還可能需要四五年的時間。

另外，烏克蘭必須整理出高品質的機場，多數的蘇式戰機能夠容忍較低的起降條件，比如較為粗壯的起落架，或是進氣口隔板避免異物進入。但是F-16沒有這些設計，它們必須在乾淨且平整的跑道起降，否則突易發生故障。

但是烏克蘭認為自己可以辦到這些要求，他們期待F-16的到來，並相信F-16將可威懾俄羅斯的各種戰機，包括Su-30/34/35，這些蘇式戰機一直是烏克蘭地面部隊與社區的最大威脅，。一但取得F-16，俄羅斯戰機將無法持續撒野，空襲情況好轉，從而加快反攻速度。