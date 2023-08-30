新竹工業區工廠發生火警！在湖口鄉光復北路上的緯創資通湖口二廠，30日下午近5時傳火警案，新竹縣消局派遣工業、湖口及山崎車組前往搶救，現場為廠區內室外棧板及紙箱起火燃燒，燃燒面積約25平方公尺，消防人員出2水線，很快將火勢撲滅。

廠內一名保全員可能因緊張昏倒OHCA，現場由廠護進行CPR，身體無燒燙傷情形，與火警無直接關係，消防局人員緊急抬上救護車送往東元醫院，送醫途中恢復意識。