今天(30日)是中元節，民俗專家列出普渡注意事項，包括提醒民眾應於未時及申時（下午1至3點及下午3至5點）祭拜、不可在室內進行等。國民黨台北市議員張斯綱則分享「百鬼夜行圖」，大酸民進黨執政下，抄襲鬼、光電鬼、炒股鬼、貪污鬼、詐騙鬼橫行，網友看了莞爾迴響熱烈。

張斯綱今(30日)在臉書發圖酸綠營，藉中元節為題分享「民進黨執政，百鬼夜行！」哏圖，搭配新聞標題笑翻網友，分別是：「抄襲鬼：林智堅、鄭文燦論文後，潘孟安麻煩大了」、「光電鬼：光電弊案公司與民進黨竹市黨部同址」、「炒股鬼：張斯綱轟政府變高端疫苗代言人」、「貪污鬼：陳水扁貪汙罪名平反？民進黨傾全黨之力解套」、「詐騙鬼：im.B吸金詐騙25億元，主嫌羈押將屆滿，最快本周(28日訊)偵結起訴」。

網友笑回「這好有創意，笑到我肚子痛」、「群魔亂舞！妖孽當朝」、「冥燼洞還是中華民國乀吸血鬼」、「這文案很棒，給讚」、「都是一些苔隔鬼、拉薩鬼，多燒一些給他們」、「還有斷交鬼」、「民進黨執政天天七月半」、「妖魔鬼怪」、「好有創意喔，但是這些人比鬼可怕」。