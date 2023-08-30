今年10月1日歐盟CBAM（碳關稅）相關政策即將上路，台灣出口歐盟的產品，首先面臨碳盤查壓力，2026年開始更可能會被課徵高昂碳關稅，台灣產品國際競爭力恐受到挑戰。民眾黨立委吳欣盈邀集相關單位召開座談會，工商界呼籲政府應從產業鏈下游開始往上游溯源，協助業者碳盤查、查驗認證。

吳欣盈今（30）日上午舉行「降低工商團體碳焦慮，強化台灣出口競爭力」座談會，邀請主要工商團體代表，與經濟部、環境部、碳權交易所、工研院、中經院、金屬中心、外貿協會等行政機關及法人，面對面共商解方解決困境。

針對目前政府相關單位面對CBAM的盤查或輔導作為，三三會秘書長朱萍指出，因應氣候變遷淨零碳排，碳費或碳稅徵收是國際趨勢，稅費率應實質考慮現況及減碳目標，並與國際接軌。積極推動碳盤查及查驗人才培育確保國外碳權專案品質。

工商協進會代表豐興鋼鐵勞安處長趙桓丘表示，政府應從產業鏈下游開始往上游溯源，協助業者碳盤查、查驗認證。國家公告係數完成時間及是否能被歐盟接受，政府應協助掌握。

工商聯合會代表中國砂輪公司白文亮副董事長說，政府應重視氫能源，協助產業發展，尤其德國、日本兩個先進國家的氫能源政策值得參考學習。

全國商業總會代表林森榮副總經理表示，中小企業、服務業對於碳足跡、碳盤查，常常不知所措，政府應提供各行各業不同具體措施，補助教育訓練並辦理示範試點，建立成功案例，才能提升企業信心。

出席座談會的民進黨立委鍾佳濱表示，台灣是一個高度發展的經濟體，其產業競爭力與能源政策息息相關。面對全球氣候變遷的挑戰，台灣必須與國際社會共同努力，減少溫室氣體的排放，實現2050淨零碳排的目標。在科技方面，台灣需要發展低碳或無碳的能源來源，例如氫能、太陽能、風能等，並提高能源效率和節能意識。

吳欣盈於會議結論時提出，台灣是歐盟第十五大貿易夥伴，其出口商品包括鋼鐵、化學品、紡織品、電子產品等。因此，台灣需要儘快整合相關部會資源，協助企業快速接軌CBAM。同時她也主張碳稅整併貨物稅、印花稅，避免廠商雙重課稅，比碳費更能接軌CBAM。