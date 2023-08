曾來台發展的新加坡女歌手郭美美2005年以一首〈不怕不怕〉紅遍大街小巷,凡是聽到旋律的人都會跟著哼,但之後到大陸發展又剛好遇到同名網美醜聞,導致星途受影響,錯過大紅的機會。不過,郭美美近年在大陸仍有發行專輯,41歲的她最近分享近況,不僅透露有新作品,凍齡18年的外貌更引起討論。

郭美美多年前將工作重心轉往大陸後,許多台灣歌迷只能透過社群得知她的近況,28日她在IG發文寫到「verything happens for a reason. Trust the timing.」(事出必有因,相信時機),並上傳18年前推出的專輯《不怕不怕》封面,並在微博也更新狀態,自信喊話「不怕不怕,美美」。有網友好奇問是否有新計畫,郭美美本人也大方回應「Yes」,令粉絲都相當期待。