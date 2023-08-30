3年17歲的高中生經朋友介紹，暑假期間前往打工，對方表明內容簡單，「去拿錢就好了」，而且拿的款項越多，抽成也越多，其實卻是幫詐騙集團當車手，士林警方日前在3嫌出面取款時，當場將他們逮捕，3人警訊時都堅稱無辜，以為是單純打工而已，全部被送往少年法庭究辦。

1名70多歲的退休公務員在網路看到投資廣告，心動下聯繫對方，加入line群組後誤信話術，前後匯款960餘萬「投資股票」，驚覺上當時，對方還想繼續行騙，要他加碼50萬就能翻倍、錢也能馬上領出來。

被害人在警方協助下，佯稱要與對方面交，21歲盧姓男子及17歲少年，2人在約定時地現身，假扮理專要向被害人取款，遭警方當場逮捕。

另1名60多歲的婦人則接獲自稱警方來電，指她的身分證及健保卡被盜用，要將錢匯入監管帳戶釐清，婦人一時不查，匯了80萬元過去，後來驚覺上當報警，但食髓知味的歹徒繼續來電，要婦人匯更多錢過去。

婦人在警方協助下，告知詐團願再拿36萬出來，雙方約好在士林區住家小巷面交，2名17歲少年假扮刑警現身時，也遭警方當場逮捕。

3名未成年都是高中在學學生，警訊時聲稱有朋友介紹暑期打工，內容是出面取款，而且拿到的錢越多酬勞越高，他們不知道原來是詐騙集團，警訊後盧被依詐欺罪法辦，3少年則交由少年法庭審理，並通知責付家長管教。

士林警方呼籲，來路不明，宣稱輕鬆可賺錢的打工，民眾在面試時一定要格外小心，家長也要注意小孩的工作場所及內容，以為淪為詐團共犯觸法。