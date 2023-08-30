外媒報導央行對外商銀行啟動大規模金檢並鎖定遠匯業務，中央銀行說明，疫情期間，為了避免群聚，減少實地查核次數，如今疫後生活正常化，恢復實地查核，並非市場「有狀況」才啟動大規模專案金檢。

根據路透報導，央行近期針對多家外商銀行進行大規模專案金融檢查，檢查項目鎖定銀行與廠商承做的遠期外匯（DF）業務等，這也是COVID-19疫情過後，央行最大規模的專案金融檢查。

央行官員表示，外媒報導可能造成外界誤解，首先，央行專案金檢分為實地檢查以及場外監理，後者指的是央行檢查銀行提報的報表，若發現有異狀，會啟動緊急查核，2021年初爆出的糧商炒匯案就是如此。

官員指出，疫情期間，因考量減少群聚，央行確實大幅降低實地檢查次數，但也同步強化場外監理，「現在疫情解封，央行恢復過去檢查頻率，當然次數會比較多」。

官員說明，央行本來就會根據市場業務情況，就貨幣、外匯、法規遵循等面向進行檢查，糧商案「早就結束了」，央行只是持續追蹤業者是否有遵守相關規定，並非又有新的狀況。

央行官員重申，近期市場並沒有特殊狀況，央行一直以來都會針對市場運作情況以及關切業務，排定一般性檢查。

央行2021年2月因糧商炒匯案對4家外商銀行開罰，包括德意志銀行、安智銀行、澳盛銀行與花旗銀行，又以德意志銀行台北分行的裁罰最重，央行廢止其新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有涉及匯率之外匯衍生性商品交易2年，直至去年才允許業者恢復DF與NDF交易。