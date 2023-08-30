此次「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」，獲得多家新創企業代表及投資人洽詢交流。今年證交所攜手子公司碳交所子聯展，首次赴高雄參與第三屆Meet大南方新創會展，以鮮明的黃色及橘色意象打造「創新永續新聚落」主題攤位，積極推廣台灣創新板支持新經濟產業，鼓勵創新公司加速進入資本市場籌資發展。

為聚焦新創企業與資本市場鏈結，證交所於展區舞台辦理專場活動，邀請創新板上市公司與投資人面對面交流，分享上市對企業營運發展帶來的效益，包含走著瞧、台灣虎航、泓德能源、雲豹能源及倚天酷碁等五家公司共襄盛舉。

證交所並就投資大眾最感興趣的合格投資人制度詳加宣導，及介紹資本市場優勢與特色，特別邀情證券經紀商，就甫於8月22日證交所董事會通過的調降合格投資人資格條件及開戶獎勵活動解說，有助活絡創新板市場交易動能。

今年吸引270家新創團隊集結高雄展現多元創意，並首次迎來日、新、馬、泰等國際新創參展，結合政府、企業與新創，共同促成新創航向世界舞台的能量；並持資本市場經營者及產業發展支持者的初衷，以具體行動支持新創生態圈良性發展，並宣示將資本市場的資源帶到南台灣，期許以創新驅動經濟成長，共同打造未來的護國群山。

證交所表示，將持續關注國內外創新產業發展動態，積極參與新創生態圈交流，加強資源鏈結合作，以多元管道推動招商及引資，聚焦開拓更多元的新經濟產業及引導市場資金重新配置，力挺具發展潛力的「創新+永續」企業上市籌資，支持陪伴新創成長，讓台灣持續成為全球經濟發展的關鍵力量。